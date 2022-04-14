InfinitiCoin (INCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i InfinitiCoin (INCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

InfinitiCoin (INCO) Information InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Officiel hjemmeside: https://www.infiniticoin.com/ Hvidbog: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Køb INCO nu!

InfinitiCoin (INCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for InfinitiCoin (INCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.75M $ 10.75M $ 10.75M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.75M $ 10.75M $ 10.75M Alle tiders Høj: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 Alle tiders Lav: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 Nuværende pris: $ 0.01075093 $ 0.01075093 $ 0.01075093 Få mere at vide om InfinitiCoin (INCO) pris

InfinitiCoin (INCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for InfinitiCoin (INCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INCO's tokenomics, kan du udforske INCO tokens live-pris!

INCO Prisprediktion Vil du vide, hvor INCO måske er på vej hen? Vores INCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INCO Tokens prisprediktion nu!

