Indi (INDI) Information Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Officiel hjemmeside: https://www.indisonic.xyz/ Køb INDI nu!

Indi (INDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Indi (INDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 328.55K $ 328.55K $ 328.55K Samlet udbud $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Cirkulerende forsyning $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 328.55K $ 328.55K $ 328.55K Alle tiders Høj: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 Alle tiders Lav: $ 0.00403827 $ 0.00403827 $ 0.00403827 Nuværende pris: $ 0.00407929 $ 0.00407929 $ 0.00407929 Få mere at vide om Indi (INDI) pris

Indi (INDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Indi (INDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INDI's tokenomics, kan du udforske INDI tokens live-pris!

INDI Prisprediktion Vil du vide, hvor INDI måske er på vej hen? Vores INDI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INDI Tokens prisprediktion nu!

