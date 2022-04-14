imnotwrongimearly (EARLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i imnotwrongimearly (EARLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

imnotwrongimearly (EARLY) Information Being early in crypto investing can be transformative, offering unique advantages as new technologies and networks emerge. Early adopters in the crypto sphere—those who recognize and invest in promising projects before they gain mainstream traction—often become part of foundational communities. These early communities shape the project’s direction, culture, and utility, providing critical feedback and building trust. Getting in early means higher risk but also the potential for high rewards as the ecosystem matures and gains value. As crypto evolves, being early remains a defining factor in gaining influence and leveraging opportunities. Officiel hjemmeside: https://justearly.com Køb EARLY nu!

imnotwrongimearly (EARLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for imnotwrongimearly (EARLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.19K $ 38.19K $ 38.19K Samlet udbud $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Cirkulerende forsyning $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.19K $ 38.19K $ 38.19K Alle tiders Høj: $ 0.00491202 $ 0.00491202 $ 0.00491202 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om imnotwrongimearly (EARLY) pris

imnotwrongimearly (EARLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for imnotwrongimearly (EARLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EARLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EARLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EARLY's tokenomics, kan du udforske EARLY tokens live-pris!

EARLY Prisprediktion Vil du vide, hvor EARLY måske er på vej hen? Vores EARLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EARLY Tokens prisprediktion nu!

