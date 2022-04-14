Ignis (IGNIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ignis (IGNIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ignis (IGNIS) Information Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Officiel hjemmeside: https://www.jelurida.com/ignis Hvidbog: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf Køb IGNIS nu!

Ignis (IGNIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ignis (IGNIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Alle tiders Høj: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00135045 $ 0.00135045 $ 0.00135045 Få mere at vide om Ignis (IGNIS) pris

Ignis (IGNIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ignis (IGNIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IGNIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IGNIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IGNIS's tokenomics, kan du udforske IGNIS tokens live-pris!

