IBS (IBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i IBS (IBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IBS (IBS) Information Officiel hjemmeside: https://ibstoken.org/ Hvidbog: https://ibstoken.gitbook.io/ibstoken-whitepaper-v.5.0 Køb IBS nu!

IBS (IBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IBS (IBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 4.03B $ 4.03B $ 4.03B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.01M $ 16.01M $ 16.01M Alle tiders Høj: $ 0.00117365 $ 0.00117365 $ 0.00117365 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00080067 $ 0.00080067 $ 0.00080067 Få mere at vide om IBS (IBS) pris

IBS (IBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IBS (IBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IBS's tokenomics, kan du udforske IBS tokens live-pris!

IBS Prisprediktion Vil du vide, hvor IBS måske er på vej hen? Vores IBS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IBS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!