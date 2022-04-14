Hyperstable USD (USH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hyperstable USD (USH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hyperstable USD (USH) Information Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Officiel hjemmeside: https://hyperstable.xyz/ Køb USH nu!

Hyperstable USD (USH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperstable USD (USH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Cirkulerende forsyning $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Alle tiders Høj: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Alle tiders Lav: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Nuværende pris: $ 0.999903 $ 0.999903 $ 0.999903 Få mere at vide om Hyperstable USD (USH) pris

Hyperstable USD (USH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hyperstable USD (USH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USH's tokenomics, kan du udforske USH tokens live-pris!

USH Prisprediktion Vil du vide, hvor USH måske er på vej hen? Vores USH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!