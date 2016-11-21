Hush (HUSH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hush (HUSH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hush (HUSH) Information Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks. Officiel hjemmeside: https://hush.is Køb HUSH nu!

Hush (HUSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hush (HUSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 372.12K $ 372.12K $ 372.12K Samlet udbud $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M Cirkulerende forsyning $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 372.12K $ 372.12K $ 372.12K Alle tiders Høj: $ 17.89 $ 17.89 $ 17.89 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02310516 $ 0.02310516 $ 0.02310516 Få mere at vide om Hush (HUSH) pris

Hush (HUSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hush (HUSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUSH's tokenomics, kan du udforske HUSH tokens live-pris!

HUSH Prisprediktion Vil du vide, hvor HUSH måske er på vej hen? Vores HUSH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HUSH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!