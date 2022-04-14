Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Homebrew Robotics Club (BREW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Homebrew Robotics Club (BREW) Information The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Officiel hjemmeside: https://homebrew.build/en Køb BREW nu!

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Homebrew Robotics Club (BREW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 774.53M $ 774.53M $ 774.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Alle tiders Høj: $ 0.00611481 $ 0.00611481 $ 0.00611481 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00377366 $ 0.00377366 $ 0.00377366 Få mere at vide om Homebrew Robotics Club (BREW) pris

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Homebrew Robotics Club (BREW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BREW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BREW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BREW's tokenomics, kan du udforske BREW tokens live-pris!

