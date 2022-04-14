Hive Game Token (HGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hive Game Token (HGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hive Game Token (HGT) Information Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Officiel hjemmeside: https://project-hive.io/ Hvidbog: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Køb HGT nu!

Hive Game Token (HGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hive Game Token (HGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.67K $ 57.67K $ 57.67K Samlet udbud $ 4.98B $ 4.98B $ 4.98B Cirkulerende forsyning $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 114.36K $ 114.36K $ 114.36K Alle tiders Høj: $ 0.02427213 $ 0.02427213 $ 0.02427213 Alle tiders Lav: $ 0.00002289 $ 0.00002289 $ 0.00002289 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hive Game Token (HGT) pris

Hive Game Token (HGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hive Game Token (HGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HGT's tokenomics, kan du udforske HGT tokens live-pris!

