Hercules Token (TORCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hercules Token (TORCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hercules Token (TORCH) Information Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity. Officiel hjemmeside: https://www.hercules.exchange/ Køb TORCH nu!

Hercules Token (TORCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hercules Token (TORCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 506.81K $ 506.81K $ 506.81K Samlet udbud $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Cirkulerende forsyning $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Alle tiders Høj: $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 Alle tiders Lav: $ 0.126459 $ 0.126459 $ 0.126459 Nuværende pris: $ 0.153385 $ 0.153385 $ 0.153385 Få mere at vide om Hercules Token (TORCH) pris

Hercules Token (TORCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hercules Token (TORCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TORCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TORCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TORCH's tokenomics, kan du udforske TORCH tokens live-pris!

TORCH Prisprediktion Vil du vide, hvor TORCH måske er på vej hen? Vores TORCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TORCH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!