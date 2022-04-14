Help (HELP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Help (HELP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Help (HELP) Information HELP is an open source video understanding framework that produces engagement-optimized videos. Designed to transform long-form content into viral-ready clips, HELP intelligently identifies and extracts key moments by analyzing visual, audio, and textual data. Its advanced algorithms pinpoint emotionally compelling segments that capture viewer attention, while a tailored reformatting process ensures each clip is optimized for specific social media platforms. By continuously evolving through community feedback and innovative AI techniques, HELP sets a new standard in digital storytelling and content creation, empowering creators to maximize their reach and engagement. Officiel hjemmeside: https://helpverse.ai

Help (HELP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Help (HELP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 503.65K $ 503.65K $ 503.65K Samlet udbud $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Cirkulerende forsyning $ 91.00K $ 91.00K $ 91.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Alle tiders Høj: $ 67.57 $ 67.57 $ 67.57 Alle tiders Lav: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Nuværende pris: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 Få mere at vide om Help (HELP) pris

Help (HELP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Help (HELP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HELP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HELP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HELP's tokenomics, kan du udforske HELP tokens live-pris!

