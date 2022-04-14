Helder (HLDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Helder (HLDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Helder (HLDR) Information Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Officiel hjemmeside: https://www.helder.world/ Hvidbog: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Køb HLDR nu!

Helder (HLDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Helder (HLDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.23K $ 3.23K $ 3.23K Samlet udbud $ 439.54M $ 439.54M $ 439.54M Cirkulerende forsyning $ 439.55M $ 439.55M $ 439.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.23K $ 3.23K $ 3.23K Alle tiders Høj: $ 0.132279 $ 0.132279 $ 0.132279 Alle tiders Lav: $ 0.00000728 $ 0.00000728 $ 0.00000728 Nuværende pris: $ 0.132279 $ 0.132279 $ 0.132279 Få mere at vide om Helder (HLDR) pris

Helder (HLDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Helder (HLDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HLDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HLDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HLDR's tokenomics, kan du udforske HLDR tokens live-pris!

HLDR Prisprediktion Vil du vide, hvor HLDR måske er på vej hen? Vores HLDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HLDR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!