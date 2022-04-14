Hawk (HAWK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hawk (HAWK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hawk (HAWK) Information Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem. Officiel hjemmeside: http://hawk.city Køb HAWK nu!

Hawk (HAWK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hawk (HAWK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Samlet udbud $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B Cirkulerende forsyning $ 74.59B $ 74.59B $ 74.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Alle tiders Høj: $ 0.00090156 $ 0.00090156 $ 0.00090156 Alle tiders Lav: $ 0.00000892 $ 0.00000892 $ 0.00000892 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hawk (HAWK) pris

Hawk (HAWK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hawk (HAWK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAWK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAWK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAWK's tokenomics, kan du udforske HAWK tokens live-pris!

HAWK Prisprediktion Vil du vide, hvor HAWK måske er på vej hen? Vores HAWK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAWK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!