Grrr (GRRR) Information $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Officiel hjemmeside: https://grrr.meme Køb GRRR nu!

Grrr (GRRR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grrr (GRRR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Samlet udbud $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M Cirkulerende forsyning $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 Alle tiders Lav: $ 0.00062063 $ 0.00062063 $ 0.00062063 Nuværende pris: $ 0.001224 $ 0.001224 $ 0.001224 Få mere at vide om Grrr (GRRR) pris

Grrr (GRRR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grrr (GRRR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRRR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRRR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRRR's tokenomics, kan du udforske GRRR tokens live-pris!

GRRR Prisprediktion Vil du vide, hvor GRRR måske er på vej hen? Vores GRRR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRRR Tokens prisprediktion nu!

