Grai (GRAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grai (GRAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grai (GRAI) Information Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita! Officiel hjemmeside: https://www.gravitaprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.gravitaprotocol.com/gravita-docs/ Køb GRAI nu!

Grai (GRAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grai (GRAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 250.33K $ 250.33K $ 250.33K Samlet udbud $ 246.75K $ 246.75K $ 246.75K Cirkulerende forsyning $ 246.75K $ 246.75K $ 246.75K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 250.33K $ 250.33K $ 250.33K Alle tiders Høj: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Alle tiders Lav: $ 0.680901 $ 0.680901 $ 0.680901 Nuværende pris: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Få mere at vide om Grai (GRAI) pris

Grai (GRAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grai (GRAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAI's tokenomics, kan du udforske GRAI tokens live-pris!

GRAI Prisprediktion Vil du vide, hvor GRAI måske er på vej hen? Vores GRAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!