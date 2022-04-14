Gradient Protocol (GDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gradient Protocol (GDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gradient Protocol (GDT) Information Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://gradientprotocol.io/ Hvidbog: https://docs.gradientprotocol.io/ Køb GDT nu!

Gradient Protocol (GDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gradient Protocol (GDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 453.14K $ 453.14K $ 453.14K Samlet udbud $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Cirkulerende forsyning $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 453.14K $ 453.14K $ 453.14K Alle tiders Høj: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 Alle tiders Lav: $ 0.01125764 $ 0.01125764 $ 0.01125764 Nuværende pris: $ 0.03236737 $ 0.03236737 $ 0.03236737 Få mere at vide om Gradient Protocol (GDT) pris

Gradient Protocol (GDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gradient Protocol (GDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GDT's tokenomics, kan du udforske GDT tokens live-pris!

