GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Officiel hjemmeside: https://www.govworld.io/

GovWorld (GOV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GovWorld (GOV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72.55K $ 72.55K $ 72.55K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.00K $ 157.00K $ 157.00K Alle tiders Høj: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Alle tiders Lav: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Nuværende pris: $ 0.00157003 $ 0.00157003 $ 0.00157003 Få mere at vide om GovWorld (GOV) pris

GovWorld (GOV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GovWorld (GOV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOV's tokenomics, kan du udforske GOV tokens live-pris!

GOV Prisprediktion Vil du vide, hvor GOV måske er på vej hen? Vores GOV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOV Tokens prisprediktion nu!

