Goompy (GOOMPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Goompy (GOOMPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Goompy (GOOMPY) Information GOOMPY is a laid back and carefree frog living in a whimsical world, embodying the playful and surreal essence of the book “Mindviscosity”. Published in 2020 by renowned artist Matt Furie. GOOMPY's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Matt Furie made us all a fan of this and we are not claiming to be partner with him, this token is for our love and support for Matt Furie (Goompy). Officiel hjemmeside: https://goompy.vip/ Køb GOOMPY nu!

Goompy (GOOMPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Goompy (GOOMPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.03K $ 37.03K $ 37.03K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.03K $ 37.03K $ 37.03K Alle tiders Høj: $ 0.00000421 $ 0.00000421 $ 0.00000421 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Goompy (GOOMPY) pris

Goompy (GOOMPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Goompy (GOOMPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOMPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOMPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOMPY's tokenomics, kan du udforske GOOMPY tokens live-pris!

GOOMPY Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOMPY måske er på vej hen? Vores GOOMPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOOMPY Tokens prisprediktion nu!

