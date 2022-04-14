GOOFY (GOOFY) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOOFY (GOOFY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOOFY (GOOFY) Information GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful. Officiel hjemmeside: https://goofydoge.top

GOOFY (GOOFY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOOFY (GOOFY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.80K $ 17.80K $ 17.80K Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.80K $ 17.80K $ 17.80K Alle tiders Høj: $ 0.01924617 $ 0.01924617 $ 0.01924617 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GOOFY (GOOFY) pris

GOOFY (GOOFY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOOFY (GOOFY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOFY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOFY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOFY's tokenomics, kan du udforske GOOFY tokens live-pris!

GOOFY Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOFY måske er på vej hen? Vores GOOFY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOOFY Tokens prisprediktion nu!

