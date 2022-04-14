Gone (GONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gone (GONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gone (GONE) Information The community driven Polygon meme token created by 50+ quality individuals to bring fun back to the ecosystem. $GONE today $GONE tomorrow Officiel hjemmeside: https://itsgone.xyz Køb GONE nu!

Gone (GONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gone (GONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.41K $ 80.41K $ 80.41K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00000117 $ 0.00000117 $ 0.00000117 Få mere at vide om Gone (GONE) pris

Gone (GONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gone (GONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GONE's tokenomics, kan du udforske GONE tokens live-pris!

