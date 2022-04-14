Golff (GOF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Golff (GOF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Golff (GOF) Information Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return Officiel hjemmeside: https://www.golff.finance/

Golff (GOF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Golff (GOF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.06K Samlet udbud $ 11.94M Cirkulerende forsyning $ 11.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.06K Alle tiders Høj: $ 14.15 Alle tiders Lav: $ 0.00070194 Nuværende pris: $ 0.0045271

Golff (GOF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Golff (GOF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOF's tokenomics, kan du udforske GOF tokens live-pris!

