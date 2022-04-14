Gnome (GNOME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gnome (GNOME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gnome (GNOME) Information $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. Officiel hjemmeside: https://gnomegnome.fun/ Køb GNOME nu!

Gnome (GNOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gnome (GNOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Samlet udbud $ 998.18M $ 998.18M $ 998.18M Cirkulerende forsyning $ 998.18M $ 998.18M $ 998.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gnome (GNOME) pris

Gnome (GNOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gnome (GNOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNOME's tokenomics, kan du udforske GNOME tokens live-pris!

GNOME Prisprediktion Vil du vide, hvor GNOME måske er på vej hen? Vores GNOME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GNOME Tokens prisprediktion nu!

