Glorp (GLORP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Glorp (GLORP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Glorp (GLORP) Information Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Officiel hjemmeside: https://glorpcat.lol Køb GLORP nu!

Glorp (GLORP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glorp (GLORP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Samlet udbud $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Cirkulerende forsyning $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Alle tiders Høj: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Alle tiders Lav: $ 0.00039686 $ 0.00039686 $ 0.00039686 Nuværende pris: $ 0.00226268 $ 0.00226268 $ 0.00226268 Få mere at vide om Glorp (GLORP) pris

Glorp (GLORP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glorp (GLORP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLORP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLORP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLORP's tokenomics, kan du udforske GLORP tokens live-pris!

GLORP Prisprediktion Vil du vide, hvor GLORP måske er på vej hen? Vores GLORP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLORP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!