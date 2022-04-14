Glorious Looking (GLG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Glorious Looking (GLG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Glorious Looking (GLG) Information

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

Officiel hjemmeside:
https://wuyuelexx.cc

Glorious Looking (GLG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glorious Looking (GLG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.73M
$ 2.73M
Samlet udbud
$ 14.50M
$ 14.50M
Cirkulerende forsyning
$ 14.50M
$ 14.50M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.73M
$ 2.73M
Alle tiders Høj:
$ 0.38275
$ 0.38275
Alle tiders Lav:
$ 0.02467363
$ 0.02467363
Nuværende pris:
$ 0.187657
$ 0.187657

Glorious Looking (GLG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Glorious Looking (GLG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GLG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GLG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GLG's tokenomics, kan du udforske GLG tokens live-pris!

GLG Prisprediktion

Vil du vide, hvor GLG måske er på vej hen? Vores GLG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.