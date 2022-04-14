Glorious Looking (GLG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Glorious Looking (GLG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Glorious Looking (GLG) Information GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Officiel hjemmeside: https://wuyuelexx.cc Køb GLG nu!

Glorious Looking (GLG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glorious Looking (GLG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Samlet udbud $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Cirkulerende forsyning $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Alle tiders Høj: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 Alle tiders Lav: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Nuværende pris: $ 0.187657 $ 0.187657 $ 0.187657 Få mere at vide om Glorious Looking (GLG) pris

Glorious Looking (GLG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glorious Looking (GLG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLG's tokenomics, kan du udforske GLG tokens live-pris!

GLG Prisprediktion Vil du vide, hvor GLG måske er på vej hen? Vores GLG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!