Glaze (GLAZE) Information $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Officiel hjemmeside: https://glazesolana.lol Køb GLAZE nu!

Glaze (GLAZE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glaze (GLAZE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.40K $ 16.40K $ 16.40K Samlet udbud $ 846.12M $ 846.12M $ 846.12M Cirkulerende forsyning $ 846.12M $ 846.12M $ 846.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.40K $ 16.40K $ 16.40K Alle tiders Høj: $ 0.00061052 $ 0.00061052 $ 0.00061052 Alle tiders Lav: $ 0.00001009 $ 0.00001009 $ 0.00001009 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Glaze (GLAZE) pris

Glaze (GLAZE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glaze (GLAZE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLAZE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLAZE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLAZE's tokenomics, kan du udforske GLAZE tokens live-pris!

GLAZE Prisprediktion Vil du vide, hvor GLAZE måske er på vej hen? Vores GLAZE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

