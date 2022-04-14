Glades (GLDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Glades (GLDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Glades (GLDS) Information Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property. Officiel hjemmeside: https://glades.ai/ Hvidbog: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper Køb GLDS nu!

Glades (GLDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glades (GLDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 693.46K $ 693.46K $ 693.46K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 949.96M $ 949.96M $ 949.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 729.92K $ 729.92K $ 729.92K Alle tiders Høj: $ 0.00507594 $ 0.00507594 $ 0.00507594 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00072999 $ 0.00072999 $ 0.00072999 Få mere at vide om Glades (GLDS) pris

Glades (GLDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glades (GLDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLDS's tokenomics, kan du udforske GLDS tokens live-pris!

GLDS Prisprediktion Vil du vide, hvor GLDS måske er på vej hen? Vores GLDS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLDS Tokens prisprediktion nu!

