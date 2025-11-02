GIGAETH (GETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 3,832.89 24H høj $ 3,907.17 All Time High $ 4,864.9 Laveste pris $ 2,597.03 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) +0.45% Prisændring (7D) -2.46%

GIGAETH (GETH) realtidsprisen er $3,872.88. I løbet af de sidste 24 timer har GETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,832.89 og et højdepunkt på $ 3,907.17, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GETHs højeste pris nogensinde er $ 4,864.9, mens den laveste pris nogensinde er $ 2,597.03.

Når det gælder kortsigtet performance, GETH har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +0.45% i løbet af 24 timer og -2.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GIGAETH (GETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.51M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.51M Cirkulationsforsyning 3.23K Samlet Udbud 3,229.929798245409

Den nuværende markedsværdi på GIGAETH er $ 12.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GETH er 3.23K, med et samlet udbud på 3229.929798245409. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.51M.