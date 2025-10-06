Hvad er Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds. Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineVelvetinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekVELVETtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Velvet på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Velvet købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Velvet Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Velvet (VELVET) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Velvet (VELVET) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Velvet.

Tjek Velvet prisprediktion nu!

Velvet (VELVET) Tokenomics

At forstå tokenomics for Velvet (VELVET) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VELVET Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Velvet (VELVET)

Leder du efter, hvordan du køber Velvet? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Velvet på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

VELVET til lokale valutaer

Prøv konverter

Velvet Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Velvet, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Velvet Hvor meget er Velvet (VELVET) værd i dag? Den direkte VELVET pris i USD er 0.26959 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle VELVET til USD pris? $ 0.26959 . Tjek Den aktuelle pris på VELVETtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Velvet? Markedsværdien for VELVET er $ 24.59M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af VELVET? Den cirkulerende forsyning af VELVET er 91.22M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på VELVET? VELVET opnåede en ATH-pris på 0.31715699544548037 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VELVET? VELVET så en ATL-pris på 0.032064654757022706 USD . Hvad er handelsvolumen for VELVET? Direkte 24-timers handelsvolumen for VELVET er $ 178.07K USD . Bliver VELVET højere i år? VELVET kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VELVET prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Velvet (VELVET) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025