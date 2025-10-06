UdvekslingDEX+
Den direkte Velvet pris i dag er 0.26959 USD. Følg med i realtid VELVET til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere.

Velvet Logo

Velvet-kurs(VELVET)

1 VELVET til USD direkte pris:

$0.26959
$0.26959
+0.67%1D
USD
Velvet (VELVET) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:38:32 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.23311
$ 0.23311
24H lav
$ 0.28863
$ 0.28863
24H høj

$ 0.23311
$ 0.23311

$ 0.28863
$ 0.28863

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706

-0.11%

+0.67%

+33.32%

+33.32%

Velvet (VELVET) realtidsprisen er $ 0.26959. I løbet af de sidste 24 timer har VELVET handlet mellem et lavpunkt på $ 0.23311 og et højdepunkt på $ 0.28863, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VELVETs højeste pris nogensinde er $ 0.31715699544548037, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.032064654757022706.

Når det gælder kortsigtet performance, VELVET har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, +0.67% i løbet af 24 timer og +33.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Velvet (VELVET) Markedsinformation

No.802

$ 24.59M
$ 24.59M

$ 178.07K
$ 178.07K

$ 269.59M
$ 269.59M

91.22M
91.22M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.12%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Velvet er $ 24.59M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 178.07K. Det cirkulerende forsyning af VELVET er 91.22M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 269.59M.

Velvet (VELVET) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Velvet i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0017942+0.67%
30 dage$ +0.08721+47.81%
60 dage$ +0.20473+315.64%
90 dage$ +0.22123+457.46%
Velvet Prisændring i dag

I dag VELVET blev der registreret en ændring på $ +0.0017942 (+0.67%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Velvet 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.08721 (+47.81%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Velvet 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage VELVET sås en ændring af $ +0.20473 (+315.64%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Velvet 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.22123 (+457.46%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Velvet (VELVET)?

Tjek VelvetPrishistorik-siden nu.

Hvad er Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineVelvetinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekVELVETtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Velvet på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Velvet købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Velvet Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Velvet (VELVET) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Velvet (VELVET) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Velvet.

Tjek Velvet prisprediktion nu!

Velvet (VELVET) Tokenomics

At forstå tokenomics for Velvet (VELVET) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VELVET Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Velvet (VELVET)

Leder du efter, hvordan du køber Velvet? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Velvet på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

VELVET til lokale valutaer

1 Velvet(VELVET) til VND
7,094.26085
1 Velvet(VELVET) til AUD
A$0.4097768
1 Velvet(VELVET) til GBP
0.2048884
1 Velvet(VELVET) til EUR
0.2318474
1 Velvet(VELVET) til USD
$0.26959
1 Velvet(VELVET) til MYR
RM1.1295821
1 Velvet(VELVET) til TRY
11.3308677
1 Velvet(VELVET) til JPY
¥41.24727
1 Velvet(VELVET) til ARS
ARS$386.7861648
1 Velvet(VELVET) til RUB
21.6723401
1 Velvet(VELVET) til INR
23.9315043
1 Velvet(VELVET) til IDR
Rp4,493.1648694
1 Velvet(VELVET) til PHP
15.8222371
1 Velvet(VELVET) til EGP
￡E.12.7327357
1 Velvet(VELVET) til BRL
R$1.4476983
1 Velvet(VELVET) til CAD
C$0.377426
1 Velvet(VELVET) til BDT
32.9762488
1 Velvet(VELVET) til NGN
389.5791172
1 Velvet(VELVET) til COP
$1,036.8835785
1 Velvet(VELVET) til ZAR
R.4.6827783
1 Velvet(VELVET) til UAH
11.3093005
1 Velvet(VELVET) til TZS
T.Sh.660.7596982
1 Velvet(VELVET) til VES
Bs59.57939
1 Velvet(VELVET) til CLP
$253.95378
1 Velvet(VELVET) til PKR
Rs76.132216
1 Velvet(VELVET) til KZT
142.3381282
1 Velvet(VELVET) til THB
฿8.6861898
1 Velvet(VELVET) til TWD
NT$8.3006761
1 Velvet(VELVET) til AED
د.إ0.9893953
1 Velvet(VELVET) til CHF
Fr0.215672
1 Velvet(VELVET) til HKD
HK$2.0947143
1 Velvet(VELVET) til AMD
֏102.8162342
1 Velvet(VELVET) til MAD
.د.م2.4883157
1 Velvet(VELVET) til MXN
$5.0035904
1 Velvet(VELVET) til SAR
ريال1.0109625
1 Velvet(VELVET) til ETB
Br41.4171117
1 Velvet(VELVET) til KES
KSh34.7339756
1 Velvet(VELVET) til JOD
د.أ0.19113931
1 Velvet(VELVET) til PLN
0.9920912
1 Velvet(VELVET) til RON
лв1.1888919
1 Velvet(VELVET) til SEK
kr2.5557132
1 Velvet(VELVET) til BGN
лв0.4556071
1 Velvet(VELVET) til HUF
Ft90.7089473
1 Velvet(VELVET) til CZK
5.6856531
1 Velvet(VELVET) til KWD
د.ك0.08222495
1 Velvet(VELVET) til ILS
0.8761675
1 Velvet(VELVET) til BOB
Bs1.8628669
1 Velvet(VELVET) til AZN
0.458303
1 Velvet(VELVET) til TJS
SM2.4748362
1 Velvet(VELVET) til GEL
0.7305889
1 Velvet(VELVET) til AOA
Kz247.1034981
1 Velvet(VELVET) til BHD
.د.ب0.10109625
1 Velvet(VELVET) til BMD
$0.26959
1 Velvet(VELVET) til DKK
kr1.7442473
1 Velvet(VELVET) til HNL
L7.0686498
1 Velvet(VELVET) til MUR
12.3310466
1 Velvet(VELVET) til NAD
$4.6612111
1 Velvet(VELVET) til NOK
kr2.7282508
1 Velvet(VELVET) til NZD
$0.4690866
1 Velvet(VELVET) til PAB
B/.0.26959
1 Velvet(VELVET) til PGK
K1.132278
1 Velvet(VELVET) til QAR
ر.ق0.9786117
1 Velvet(VELVET) til RSD
дин.27.3849522
1 Velvet(VELVET) til UZS
soʻm3,209.4042484
1 Velvet(VELVET) til ALL
L22.5080691
1 Velvet(VELVET) til ANG
ƒ0.4825661
1 Velvet(VELVET) til AWG
ƒ0.4825661
1 Velvet(VELVET) til BBD
$0.53918
1 Velvet(VELVET) til BAM
KM0.4529112
1 Velvet(VELVET) til BIF
Fr788.01157
1 Velvet(VELVET) til BND
$0.3477711
1 Velvet(VELVET) til BSD
$0.26959
1 Velvet(VELVET) til JMD
$43.1478795
1 Velvet(VELVET) til KHR
1,078.36
1 Velvet(VELVET) til KMF
Fr114.84534
1 Velvet(VELVET) til LAK
5,860.6520567
1 Velvet(VELVET) til LKR
රු81.8421322
1 Velvet(VELVET) til MDL
L4.5749423
1 Velvet(VELVET) til MGA
Ar1,208.922437
1 Velvet(VELVET) til MOP
P2.1594159
1 Velvet(VELVET) til MVR
4.124727
1 Velvet(VELVET) til MWK
MK466.417659
1 Velvet(VELVET) til MZN
MT17.226801
1 Velvet(VELVET) til NPR
रु38.1308096
1 Velvet(VELVET) til PYG
1,911.93228
1 Velvet(VELVET) til RWF
Fr391.71427
1 Velvet(VELVET) til SBD
$2.2187257
1 Velvet(VELVET) til SCR
3.6825994
1 Velvet(VELVET) til SRD
$10.379215
1 Velvet(VELVET) til SVC
$2.3589125
1 Velvet(VELVET) til SZL
L4.6612111
1 Velvet(VELVET) til TMT
m0.943565
1 Velvet(VELVET) til TND
د.ت0.79367296
1 Velvet(VELVET) til TTD
$1.8251243
1 Velvet(VELVET) til UGX
Sh936.01648
1 Velvet(VELVET) til XAF
Fr152.31835
1 Velvet(VELVET) til XCD
$0.727893
1 Velvet(VELVET) til XOF
Fr152.31835
1 Velvet(VELVET) til XPF
Fr27.49818
1 Velvet(VELVET) til BWP
P3.6098101
1 Velvet(VELVET) til BZD
$0.5418759
1 Velvet(VELVET) til CVE
$25.6245295
1 Velvet(VELVET) til DJF
Fr47.71743
1 Velvet(VELVET) til DOP
$17.2699354
1 Velvet(VELVET) til DZD
د.ج35.0386123
1 Velvet(VELVET) til FJD
$0.6092734
1 Velvet(VELVET) til GNF
Fr2,323.8658
1 Velvet(VELVET) til GTQ
Q2.0596676
1 Velvet(VELVET) til GYD
$56.4575378
1 Velvet(VELVET) til ISK
kr33.42916

Velvet Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Velvet, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Velvet hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Velvet

Hvor meget er Velvet (VELVET) værd i dag?
Den direkte VELVET pris i USD er 0.26959 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VELVET til USD pris?
Den aktuelle pris på VELVETtil USD er $ 0.26959. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Velvet?
Markedsværdien for VELVET er $ 24.59M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VELVET?
Den cirkulerende forsyning af VELVET er 91.22M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VELVET?
VELVET opnåede en ATH-pris på 0.31715699544548037 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VELVET?
VELVET så en ATL-pris på 0.032064654757022706 USD.
Hvad er handelsvolumen for VELVET?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VELVET er $ 178.07K USD.
Bliver VELVET højere i år?
VELVET kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VELVET prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:38:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

