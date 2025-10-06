UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte Plasma pris i dag er 0.2987 USD. Følg med i realtid XPL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XPL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XPL

XPL Prisinfo

Hvad er XPL

XPL Whitepaper

XPL Officiel hjemmeside

XPL Tokenomics

XPL Prisprognose

XPL Historik

XPL Købsguide

XPL-til-fiat-valutaomregner

XPL Spot

XPL USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Plasma Logo

Plasma-kurs(XPL)

1 XPL til USD direkte pris:

+0.60%1D
USD
Plasma (XPL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:43:47 (UTC+8)

Plasma (XPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.47%

+0.60%

-23.10%

-23.10%

Plasma (XPL) realtidsprisen er $ 0.2987. I løbet af de sidste 24 timer har XPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.2896 og et højdepunkt på $ 0.3059, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XPLs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, XPL har ændret sig med +0.47% i løbet af den sidste time, +0.60% i løbet af 24 timer og -23.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Plasma (XPL) Markedsinformation

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 2.99B
$ 2.99B$ 2.99B

PLASMA

Den nuværende markedsværdi på Plasma er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.37M. Det cirkulerende forsyning af XPL er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.99B.

Plasma (XPL) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Plasma i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.001783+0.60%
30 dage$ -0.5971-66.66%
60 dage$ +0.0987+49.35%
90 dage$ +0.0987+49.35%
Plasma Prisændring i dag

I dag XPL blev der registreret en ændring på $ +0.001783 (+0.60%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Plasma 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.5971 (-66.66%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Plasma 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage XPL sås en ændring af $ +0.0987 (+49.35%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Plasma 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0987 (+49.35%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Plasma (XPL)?

Tjek PlasmaPrishistorik-siden nu.

Hvad er Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePlasmainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekXPLtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Plasma på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Plasma købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Plasma Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Plasma (XPL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Plasma (XPL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Plasma.

Tjek Plasma prisprediktion nu!

Plasma (XPL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Plasma (XPL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XPL Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Plasma (XPL)

Leder du efter, hvordan du køber Plasma? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Plasma på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

XPL til lokale valutaer

Plasma Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Plasma, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Plasma hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Plasma

Hvor meget er Plasma (XPL) værd i dag?
Den direkte XPL pris i USD er 0.2987 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XPL til USD pris?
Den aktuelle pris på XPLtil USD er $ 0.2987. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Plasma?
Markedsværdien for XPL er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XPL?
Den cirkulerende forsyning af XPL er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XPL?
XPL opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XPL?
XPL så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for XPL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XPL er $ 1.37M USD.
Bliver XPL højere i år?
XPL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XPL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:43:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

XPL-til-USD Lommeregner

Beløb

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.2987 USD

Handel XPL

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

