GHO (GHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i GHO (GHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

GHO (GHO) Information Officiel hjemmeside: https://gho.xyz/ Hvidbog: https://github.com/aave/gho-core/blob/main/techpaper/GHO_Technical_Paper.pdf Køb GHO nu!

GHO (GHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GHO (GHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 349.18M $ 349.18M $ 349.18M Samlet udbud $ 349.40M $ 349.40M $ 349.40M Cirkulerende forsyning $ 349.40M $ 349.40M $ 349.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 349.18M $ 349.18M $ 349.18M Alle tiders Høj: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Alle tiders Lav: $ 0.917065 $ 0.917065 $ 0.917065 Nuværende pris: $ 0.999344 $ 0.999344 $ 0.999344 Få mere at vide om GHO (GHO) pris

GHO (GHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GHO (GHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHO's tokenomics, kan du udforske GHO tokens live-pris!

