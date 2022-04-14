GemLink (GLINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i GemLink (GLINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GemLink (GLINK) Information Gemlink is a cryptocurrency that prioritizes privacy and anonymity in transactions and data transfers. It is based on Zk-SNARK technology, which ensures efficient and secure-proof protocols. Gemlink aims to provide a fully secure and anonymous experience for users, with continuous updates and development to maintain a high level of privacy. The project also supports the development of applications and services based on private coins to meet various user needs. The tokenomics of Gemlink include Equihash algorithm, a block time of 60 seconds, and a block reward of 30 Gemlink. Halvings occur every 2,102,400 blocks, and a total of approximately 160,000,000 Gemlink coins will be mined. The premine blocks are divided into a development fund and an equity fund. Future native tokens will be created and stored in a vault for exchange with Gemlink tokens without generating inflation. Gemlink emphasizes the importance of masternodes in authorizing and storing the blockchain, ensuring network security. Masternode owners receive rewards and participate in the voting system for decision-making. Gemlink aims to divide its actions into four areas of development: MiracleBox wallet, AI Bot, game platform, and a cryptocurrency exchange with Gemlink token. Each area has specific plans for expansion and improvement. The MiracleBox wallet offers various features, including SWAP capabilities, support for masternodes, and integration with other wallets. The AI Bot utilizes advanced algorithms for market analysis and trading strategies. The game platform focuses on expanding game offerings and introducing social features. The cryptocurrency exchange with Gemlink token aims to provide a user-friendly platform with liquidity and security measures. Gemlink’s development plan prioritizes the user experience and aims to deliver the best services. The team will continue to work on expanding features, improving security, and integrating with other platforms to meet user expectations Officiel hjemmeside: https://gemlink.org/ Køb GLINK nu!

GemLink (GLINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GemLink (GLINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.67K $ 110.67K $ 110.67K Samlet udbud $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Cirkulerende forsyning $ 106.70M $ 106.70M $ 106.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 165.96K $ 165.96K $ 165.96K Alle tiders Høj: $ 0.05577 $ 0.05577 $ 0.05577 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00103723 $ 0.00103723 $ 0.00103723 Få mere at vide om GemLink (GLINK) pris

GemLink (GLINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GemLink (GLINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLINK's tokenomics, kan du udforske GLINK tokens live-pris!

