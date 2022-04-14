Gas (GAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gas (GAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gas (GAS) Information Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. Officiel hjemmeside: https://neo.org/ Køb GAS nu!

Gas (GAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gas (GAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 214.88M $ 214.88M $ 214.88M Samlet udbud $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Cirkulerende forsyning $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 214.88M $ 214.88M $ 214.88M Alle tiders Høj: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Alle tiders Lav: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 Nuværende pris: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Få mere at vide om Gas (GAS) pris

Gas (GAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gas (GAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAS's tokenomics, kan du udforske GAS tokens live-pris!

