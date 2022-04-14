Garbage (GARBAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Garbage (GARBAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Garbage (GARBAGE) Information $Garbage and its ingenious branded meme strategy ensuring users can easily create and share memes that poke fun at just about everyone. All the while simultaneously advertising the project itself. Officiel hjemmeside: https://buygarbage.io/ Hvidbog: https://buygarbage.gitbook.io/usdgarbage-toilet-paper/ Køb GARBAGE nu!

Garbage (GARBAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Garbage (GARBAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.08K $ 19.08K $ 19.08K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.63K $ 25.63K $ 25.63K Alle tiders Høj: $ 0.061799 $ 0.061799 $ 0.061799 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025633 $ 0.00025633 $ 0.00025633 Få mere at vide om Garbage (GARBAGE) pris

Garbage (GARBAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Garbage (GARBAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GARBAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GARBAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GARBAGE's tokenomics, kan du udforske GARBAGE tokens live-pris!

