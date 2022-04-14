GameM Token (GMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i GameM Token (GMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GameM Token (GMT) Information GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens. Officiel hjemmeside: https://gamem-global.com Hvidbog: https://gamem-global.gitbook.io/overview Køb GMT nu!

GameM Token (GMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GameM Token (GMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 488.71K $ 488.71K $ 488.71K Samlet udbud $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Cirkulerende forsyning $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 488.71K $ 488.71K $ 488.71K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018797 $ 0.00018797 $ 0.00018797 Få mere at vide om GameM Token (GMT) pris

GameM Token (GMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GameM Token (GMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMT's tokenomics, kan du udforske GMT tokens live-pris!

