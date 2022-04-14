FXN (FXN) Tokenomics Få vigtig indsigt i FXN (FXN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FXN (FXN) Information FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents. Officiel hjemmeside: https://fxn.world Køb FXN nu!

FXN (FXN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FXN (FXN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Alle tiders Høj: $ 0.100312 $ 0.100312 $ 0.100312 Alle tiders Lav: $ 0.001064 $ 0.001064 $ 0.001064 Nuværende pris: $ 0.00152704 $ 0.00152704 $ 0.00152704 Få mere at vide om FXN (FXN) pris

FXN (FXN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FXN (FXN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FXN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FXN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FXN's tokenomics, kan du udforske FXN tokens live-pris!

