Fuzzybear (FUZZY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fuzzybear (FUZZY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fuzzybear (FUZZY) Information Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement. Officiel hjemmeside: https://fuzzyxrp.com/ Køb FUZZY nu!

Fuzzybear (FUZZY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fuzzybear (FUZZY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.92M $ 17.92M $ 17.92M Samlet udbud $ 321.00B $ 321.00B $ 321.00B Cirkulerende forsyning $ 317.77B $ 317.77B $ 317.77B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.10M $ 18.10M $ 18.10M Alle tiders Høj: $ 0.00011864 $ 0.00011864 $ 0.00011864 Alle tiders Lav: $ 0.00000141 $ 0.00000141 $ 0.00000141 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fuzzybear (FUZZY) pris

Fuzzybear (FUZZY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fuzzybear (FUZZY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUZZY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUZZY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUZZY's tokenomics, kan du udforske FUZZY tokens live-pris!

FUZZY Prisprediktion Vil du vide, hvor FUZZY måske er på vej hen? Vores FUZZY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUZZY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!