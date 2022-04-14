fug (FUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i fug (FUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

fug (FUG) Information Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog. Officiel hjemmeside: https://www.fugsol.xyz/ Køb FUG nu!

fug (FUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for fug (FUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Samlet udbud $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Cirkulerende forsyning $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Alle tiders Høj: $ 0.0056308 $ 0.0056308 $ 0.0056308 Alle tiders Lav: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om fug (FUG) pris

fug (FUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for fug (FUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUG's tokenomics, kan du udforske FUG tokens live-pris!

FUG Prisprediktion Vil du vide, hvor FUG måske er på vej hen? Vores FUG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!