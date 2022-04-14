Fufu (FUFU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fufu (FUFU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fufu (FUFU) Information FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed. Officiel hjemmeside: https://www.uwufufu.com Køb FUFU nu!

Fufu (FUFU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fufu (FUFU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.39K $ 12.39K $ 12.39K Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.39K $ 12.39K $ 12.39K Alle tiders Høj: $ 0.0283095 $ 0.0283095 $ 0.0283095 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fufu (FUFU) pris

Fufu (FUFU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fufu (FUFU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUFU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUFU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUFU's tokenomics, kan du udforske FUFU tokens live-pris!

FUFU Prisprediktion Vil du vide, hvor FUFU måske er på vej hen? Vores FUFU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUFU Tokens prisprediktion nu!

