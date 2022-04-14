Frox (FROX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frox (FROX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frox (FROX) Information FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. Officiel hjemmeside: https://frox.ai Køb FROX nu!

Frox (FROX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frox (FROX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.52K $ 12.52K $ 12.52K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.52K $ 12.52K $ 12.52K Alle tiders Høj: $ 0.03039739 $ 0.03039739 $ 0.03039739 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Frox (FROX) pris

Frox (FROX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frox (FROX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROX's tokenomics, kan du udforske FROX tokens live-pris!

