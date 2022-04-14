Frontier (FRONT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frontier (FRONT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frontier (FRONT) Information Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more. Officiel hjemmeside: https://frontier.xyz Køb FRONT nu!

Frontier (FRONT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frontier (FRONT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.60M $ 16.60M $ 16.60M Samlet udbud $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Cirkulerende forsyning $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.60M $ 16.60M $ 16.60M Alle tiders Høj: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Alle tiders Lav: $ 0.12546 $ 0.12546 $ 0.12546 Nuværende pris: $ 0.184479 $ 0.184479 $ 0.184479 Få mere at vide om Frontier (FRONT) pris

Frontier (FRONT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frontier (FRONT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRONT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRONT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRONT's tokenomics, kan du udforske FRONT tokens live-pris!

