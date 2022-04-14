Frog on ETH (FROG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frog on ETH (FROG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frog on ETH (FROG) Information THE MOST UNIQUE MEME Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance. With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance BIRTH OF A NEW FROG! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation. MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://frogerc20.tech/ Køb FROG nu!

Frog on ETH (FROG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frog on ETH (FROG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 183.64K $ 183.64K $ 183.64K Samlet udbud $ 415.54B $ 415.54B $ 415.54B Cirkulerende forsyning $ 415.54B $ 415.54B $ 415.54B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 183.64K $ 183.64K $ 183.64K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Frog on ETH (FROG) pris

Frog on ETH (FROG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frog on ETH (FROG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROG's tokenomics, kan du udforske FROG tokens live-pris!

FROG Prisprediktion Vil du vide, hvor FROG måske er på vej hen? Vores FROG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FROG Tokens prisprediktion nu!

