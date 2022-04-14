Frax USD (FRXUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frax USD (FRXUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frax USD (FRXUSD) Information Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. Officiel hjemmeside: https://frax.com

Frax USD (FRXUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frax USD (FRXUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.24M $ 64.24M $ 64.24M Samlet udbud $ 64.24M $ 64.24M $ 64.24M Cirkulerende forsyning $ 64.24M $ 64.24M $ 64.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.24M $ 64.24M $ 64.24M Alle tiders Høj: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Alle tiders Lav: $ 0.97622 $ 0.97622 $ 0.97622 Nuværende pris: $ 0.999965 $ 0.999965 $ 0.999965 Få mere at vide om Frax USD (FRXUSD) pris

Frax USD (FRXUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frax USD (FRXUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRXUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRXUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRXUSD's tokenomics, kan du udforske FRXUSD tokens live-pris!

FRXUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor FRXUSD måske er på vej hen? Vores FRXUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

