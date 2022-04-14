Foxy (FOXY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Foxy (FOXY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Foxy (FOXY) Information Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community. Officiel hjemmeside: https://www.welikethefox.io/ Køb FOXY nu!

Foxy (FOXY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Foxy (FOXY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.14M Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.86B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.50M Alle tiders Høj: $ 0.03032542 Alle tiders Lav: $ 0.0011223 Nuværende pris: $ 0.00394937 Få mere at vide om Foxy (FOXY) pris

Foxy (FOXY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Foxy (FOXY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOXY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOXY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOXY's tokenomics, kan du udforske FOXY tokens live-pris!

FOXY Prisprediktion Vil du vide, hvor FOXY måske er på vej hen? Vores FOXY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOXY Tokens prisprediktion nu!

