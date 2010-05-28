Forever Alone (ALONE) Tokenomics
Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X."
Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.
Forever Alone (ALONE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forever Alone (ALONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Forever Alone (ALONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Forever Alone (ALONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ALONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ALONE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ALONE's tokenomics, kan du udforske ALONE tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.