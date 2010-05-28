Forever Alone (ALONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forever Alone (ALONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forever Alone (ALONE) Information Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/5cQtbxhPTVQJVKKiQazpmQpSZzEJaZ86F55sFpYvpump Køb ALONE nu!

Forever Alone (ALONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forever Alone (ALONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.46K $ 25.46K $ 25.46K Samlet udbud $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Cirkulerende forsyning $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.46K $ 25.46K $ 25.46K Alle tiders Høj: $ 0.00207579 $ 0.00207579 $ 0.00207579 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Forever Alone (ALONE) pris

Forever Alone (ALONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forever Alone (ALONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALONE's tokenomics, kan du udforske ALONE tokens live-pris!

