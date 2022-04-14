Fluxbot (FLUXB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fluxbot (FLUXB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fluxbot (FLUXB) Information Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Officiel hjemmeside: https://fluxbot.xyz/ Hvidbog: https://docs.fluxbot.xyz/ Køb FLUXB nu!

Fluxbot (FLUXB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fluxbot (FLUXB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Samlet udbud $ 499.98M $ 499.98M $ 499.98M Cirkulerende forsyning $ 430.64M $ 430.64M $ 430.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Alle tiders Høj: $ 0.149311 $ 0.149311 $ 0.149311 Alle tiders Lav: $ 0.00191625 $ 0.00191625 $ 0.00191625 Nuværende pris: $ 0.01118355 $ 0.01118355 $ 0.01118355 Få mere at vide om Fluxbot (FLUXB) pris

Fluxbot (FLUXB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fluxbot (FLUXB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLUXB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLUXB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLUXB's tokenomics, kan du udforske FLUXB tokens live-pris!

