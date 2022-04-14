Flute (FLUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flute (FLUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flute (FLUT) Information FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost. Officiel hjemmeside: https://www.flut.cloud Hvidbog: https://medium.com/@team_83271/manifesto-9de8fa7439d0 Køb FLUT nu!

Flute (FLUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flute (FLUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 928.31K $ 928.31K $ 928.31K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012069 $ 0.00012069 $ 0.00012069 Få mere at vide om Flute (FLUT) pris

Flute (FLUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flute (FLUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLUT's tokenomics, kan du udforske FLUT tokens live-pris!

