Floor Protocol (FLC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Floor Protocol (FLC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Floor Protocol (FLC) Information The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace. Officiel hjemmeside: https://fp.io Hvidbog: https://docs.fp.io/ Køb FLC nu!

Floor Protocol (FLC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Floor Protocol (FLC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 190.31K $ 190.31K $ 190.31K Samlet udbud $ 25.00B $ 25.00B $ 25.00B Cirkulerende forsyning $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Alle tiders Høj: $ 0.03572394 $ 0.03572394 $ 0.03572394 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Floor Protocol (FLC) pris

Floor Protocol (FLC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Floor Protocol (FLC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLC's tokenomics, kan du udforske FLC tokens live-pris!

FLC Prisprediktion Vil du vide, hvor FLC måske er på vej hen? Vores FLC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!