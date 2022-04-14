MANTRA (OM) Tokenomics Få vigtig indsigt i MANTRA (OM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MANTRA (OM) Information MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Officiel hjemmeside: https://www.mantrachain.io Hvidbog: https://docs.mantrachain.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Køb OM nu!

MANTRA (OM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MANTRA (OM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 258.12M $ 258.12M $ 258.12M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 Alle tiders Lav: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Nuværende pris: $ 0.2484 $ 0.2484 $ 0.2484 Få mere at vide om MANTRA (OM) pris

MANTRA (OM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MANTRA (OM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OM's tokenomics, kan du udforske OM tokens live-pris!

Sådan køber du OM Er du interesseret i at tilføje MANTRA (OM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OM på MEXC nu!

MANTRA (OM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OM prishistorikken nu!

OM Prisprediktion Vil du vide, hvor OM måske er på vej hen? Vores OM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OM Tokens prisprediktion nu!

