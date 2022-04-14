flocoin (FLOCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i flocoin (FLOCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

flocoin (FLOCO) Information flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy. Officiel hjemmeside: https://eventflo.io/flocoin Hvidbog: https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023 Køb FLOCO nu!

flocoin (FLOCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for flocoin (FLOCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 199.04K $ 199.04K $ 199.04K Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 873.35K $ 873.35K $ 873.35K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Alle tiders Høj: $ 0.795048 $ 0.795048 $ 0.795048 Alle tiders Lav: $ 0.227885 $ 0.227885 $ 0.227885 Nuværende pris: $ 0.227908 $ 0.227908 $ 0.227908 Få mere at vide om flocoin (FLOCO) pris

flocoin (FLOCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for flocoin (FLOCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLOCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLOCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLOCO's tokenomics, kan du udforske FLOCO tokens live-pris!

FLOCO Prisprediktion Vil du vide, hvor FLOCO måske er på vej hen? Vores FLOCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLOCO Tokens prisprediktion nu!

