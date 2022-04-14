FLOCKY (FLOCKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i FLOCKY (FLOCKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FLOCKY (FLOCKY) Information Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution Officiel hjemmeside: https://flocky.meme

FLOCKY (FLOCKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FLOCKY (FLOCKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.41K $ 25.41K $ 25.41K Samlet udbud $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M Cirkulerende forsyning $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.41K $ 25.41K $ 25.41K Alle tiders Høj: $ 0.00267496 $ 0.00267496 $ 0.00267496 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

FLOCKY (FLOCKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FLOCKY (FLOCKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLOCKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLOCKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLOCKY's tokenomics, kan du udforske FLOCKY tokens live-pris!

